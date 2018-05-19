Министры обороны и иностранных дел Армении посетили юго-западный участок границы

Министр обороны Армении Давид Тоноян и министр иностранных дел ЗограбМнацаканян18 мая посетилиюго-западный участок армяно-азербайджанской границы. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны РА.

Ознакомившись на месте с оперативной обстановкой, министры обсудили с командованием армейского подразделения особенности несения пограничной службы. Министр обороны РА Давид Тоноян призвал командованиебыть постоянно бдительными, не подаваться на провокации и жестко предупреждать любое продвижение противника.

В штабе Армии обороны министр обороны Арцаха, командующий АО генерал-лейтенант Левон Мнацаканян представил оперативно-тактическую обстановку в зоне конфликта и все действия, которые продолжают осуществляться в направлении укрепления системы обороны. В ходе совещания, в котором участвовали министры ИД Армении и АцахаЗограбМнацаканян и МасисМаилян, обсуждались вопросы военного сотрудничества двух армянских государств.