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Министры обороны и иностранных дел Армении посетили юго-западный участок границы


Министр обороны Армении Давид Тоноян и министр иностранных дел ЗограбМнацаканян18 мая посетилиюго-западный участок армяно-азербайджанской границы.  Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   Министерства обороны РА.          

Ознакомившись на месте с оперативной обстановкой, министры обсудили с командованием армейского подразделения  особенности несения пограничной службы. Министр обороны РА Давид Тоноян призвал командованиебыть постоянно бдительными, не подаваться на провокации и жестко предупреждать любое продвижение противника.

В штабе Армии обороны министр обороны  Арцаха, командующий АО генерал-лейтенант Левон Мнацаканян представил оперативно-тактическую обстановку в зоне  конфликта и все  действия, которые продолжают осуществляться  в направлении укрепления системы  обороны. В ходе  совещания, в  котором участвовали министры  ИД Армении и АцахаЗограбМнацаканян и МасисМаилян, обсуждались вопросы военного сотрудничества двух армянских государств.

 




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