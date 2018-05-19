Врачи сообщили о состоянии выживших в авиакатастрофе на Кубе

Три женщины, выжившие в авиакатастрофе самолета Boeing-737 в пятницу в столице Кубы Гаване, находятся в стабильном состоянии, но угроза жизни еще есть, сообщил директор больницы Calixto García Карлос Альберто Мартинес (Carlos Alberto Martínez) в эфире телеканала CubaTV.



В пятницу на Кубе потерпел крушение пассажирский самолет Boeing, на борту которого было 110 человек, включая членов экипажа, при этом три человека выжили. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Они стабильны с точки зрения гемодинамики, но угроза для их жизни сохраняется из-за развития тех серьезных травм, которые они получили, им потребуется интенсивное вмешательство медиков", — заявил директор больницы.

Мартинес пояснил, что, несмотря на то, что состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое с угрозой для жизни, после хирургического вмешательства удалось улучшить гемодинамический контроль.

Государственный совет Кубы в связи с крушением пассажирского самолета под Гаваной объявил в стране официальный траур, сообщает газета Granma. Черные ящики самолета пока не обнаружены.

