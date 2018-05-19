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Раскрыто убийство молодого человека, чей труп найден связанным и сожженным – подозреваемый арестован


По уголовному делу, рассматриваемому  в  Следственном отделе административных  округов Ачапняк и ДавидашенЕреванского городского следственного управления, раскрыто убийство 20-летнего человека,  подозреваемый арестован.

В   Следственном отделе административных  округов Ачапняк и Давидашен ЕГСУ возбуждено уголовное  дело по ч.1 ст.104, в рамках которого предприняты необходимые следственные и судебно-процессуальные мероприятия. В результате  принятых мер выяснена  личность пострадавшего: это житель Еревана М.Варданян (1998 г/р)  чей труп представлен на  опознание.

В результате  широкомасштабных действий, предпринятых для проверки версий, были получены данные  о личности предполагаемого преступника, выяснен ряд обстоятельств убийства. Подозреваемый, тоже  житель Еревана 1980 г/р, арестован.

Следствие  продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

 




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