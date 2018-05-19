Раскрыто убийство молодого человека, чей труп найден связанным и сожженным – подозреваемый арестован

По уголовному делу, рассматриваемому в Следственном отделе административных округов Ачапняк и ДавидашенЕреванского городского следственного управления, раскрыто убийство 20-летнего человека, подозреваемый арестован.

В Следственном отделе административных округов Ачапняк и Давидашен ЕГСУ возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.104, в рамках которого предприняты необходимые следственные и судебно-процессуальные мероприятия. В результате принятых мер выяснена личность пострадавшего: это житель Еревана М.Варданян (1998 г/р) чей труп представлен на опознание.

В результате широкомасштабных действий, предпринятых для проверки версий, были получены данные о личности предполагаемого преступника, выяснен ряд обстоятельств убийства. Подозреваемый, тоже житель Еревана 1980 г/р, арестован.

Следствие продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.