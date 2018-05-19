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Валерий Осипян назначил новых заместителей начальника полиции


19 мая начальник полиции РА  Валерий  Осипян представил руководящему  составу полиции двух  новых заместителей  и начальника Главного управления   по борьбе  с организованной преступностью. Об этом в  беседе с Арменпресс сообщил пресс-секретарь полиции РА Эдгар Джаноян.

«Валерий Осипян представил первого заместителя – полковника полиции Армана Саркисяна, который до этого занимал пост первого заместителя  начальника Главного управления уголовного розыска, а также замначальника полиции Ованеса  Кочаряна, занимавшего до этого пост начштаба полиции», - сказал Джаноян.

По его словам, было назначение также на должность главного начальника по борьбе  с организованной преступностью – его займет Артак  Карапетян, до этого занимавший пост начальника Ширакского областного управления.

Ранее пост первого замначальника полиции занимал генерал-лейтенант Унан Погосян, а замначальника полиции – СамвелОванисян.




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