Валерий Осипян назначил новых заместителей начальника полиции

19 мая начальник полиции РА Валерий Осипян представил руководящему составу полиции двух новых заместителей и начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил пресс-секретарь полиции РА Эдгар Джаноян.

«Валерий Осипян представил первого заместителя – полковника полиции Армана Саркисяна, который до этого занимал пост первого заместителя начальника Главного управления уголовного розыска, а также замначальника полиции Ованеса Кочаряна, занимавшего до этого пост начштаба полиции», - сказал Джаноян.

По его словам, было назначение также на должность главного начальника по борьбе с организованной преступностью – его займет Артак Карапетян, до этого занимавший пост начальника Ширакского областного управления.

Ранее пост первого замначальника полиции занимал генерал-лейтенант Унан Погосян, а замначальника полиции – СамвелОванисян.