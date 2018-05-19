Европейские индексы - 18-05-18
МОСКВА, 19 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.28% и составил 13077.72 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.13% и составил 5614.51 пункта, британский FTSE снизился на 0.12% и составил 7778.79 пункта, а российский RTSI снизился на 0.72% и составил 1173.14 пункта.
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