Министр ИД РА: Наша первоочередная задача — обеспечить безопасность Арцаха

18 мая Президент Республики Арцах Бако Саакян принял министра обороны Республики Армения ЗограбаМнацаканяна. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД Армении.

Поздравив ЗограбаМнацаканянас назначением на ответственную должность и пожелав ему плодотворной работы, Бако Саакян выразил поддержку в его работе.

Поблагодарив за добрые пожелания и поддержку, министр Мнацаканян подчеркнул, что бесспорно, первым визитом должен был быть визит в Арцах, чтобы получить необходимый для работы заряд.

«Арцах имеет важнейшее значение для всего армянства – это один из столпов нашей идентичности. Наша первоочередная задача — обеспечить безопасность Арцаха и его народа», - подчеркнул министр ИД РА.

Собеседники обсудили вопросы переговорного процесса по карабахскому урегулированию. В этом контексте министр Мнацаканян представил все обсуждения вокруг карабахского конфликта и работы, касающиеся подготовки планируемой в ближайшем будущем встречи с сопредседателями.

Президент Арцаха отметил важность продолжения совещаний и встреч между Степанакертом и Ереваном, подчеркнув, что они дают возможность обсудить различные вопросы внешней политики, наметить пути их решения и совместные шаги.