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Министр ИД РА: Наша первоочередная задача — обеспечить безопасность Арцаха


18 мая Президент Республики Арцах Бако Саакян принял министра обороны Республики Армения ЗограбаМнацаканяна. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ  МИД Армении.

Поздравив ЗограбаМнацаканянас назначением на ответственную должность и пожелав ему плодотворной работы, Бако Саакян выразил поддержку в  его  работе.

Поблагодарив за добрые  пожелания и поддержку, министр Мнацаканян подчеркнул, что бесспорно, первым визитом должен был быть визит в  Арцах, чтобы  получить необходимый для работы заряд.

«Арцах имеет  важнейшее значение для  всего армянства – это один из столпов нашей идентичности. Наша первоочередная задача — обеспечить безопасность Арцаха и его народа», - подчеркнул министр ИД РА.

Собеседники обсудили вопросы  переговорного процесса по карабахскому  урегулированию. В этом контексте  министр Мнацаканян представил все  обсуждения вокруг карабахского конфликта и работы, касающиеся подготовки планируемой в ближайшем будущем  встречи с сопредседателями.

Президент Арцаха отметил важность продолжения совещаний и встреч между  Степанакертом и Ереваном, подчеркнув, что они дают возможность обсудить различные вопросы внешней политики, наметить пути их решения и совместные шаги.

 




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