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Бако Саакян и ДавидТоноянряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества в данной сфере


18 мая Президент Республики Арцах Бако Саакян принял министра обороны Республики Армения Давида Тонояна. Об этом Арменпресс сообщили в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах

Президент Саакян поздравил Давида Тонояна с назначением на ответственную должность и пожелал плодотворной работы.

В ходе встречи, в которой принял участие министр обороны Республики Арцах Левон Мнацаканян, был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества двух армянских республик в данной сфере.




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