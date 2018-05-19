Бако Саакян и ДавидТоноянряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества в данной сфере

18 мая Президент Республики Арцах Бако Саакян принял министра обороны Республики Армения Давида Тонояна. Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах

Президент Саакян поздравил Давида Тонояна с назначением на ответственную должность и пожелал плодотворной работы.

В ходе встречи, в которой принял участие министр обороны Республики Арцах Левон Мнацаканян, был обсужден ряд вопросов, касающихся армейского строительства и сотрудничества двух армянских республик в данной сфере.