За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 42 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 17 и 18 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 42 случая преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 17 случаев присвоения или растраты, 9 случаев кражи личного имущества, по 5 случаев причинения телесных повреждений и мошенничества, 2 случая злоупотребления должностными полномочиями, по 1 случаю терроризма или бандитизма, обнаружения наркотикоя, служебного подлога или служебной халатности и применения насилия в отношении представителя власти.

Из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случай убийства, зарегистрировано 3 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 4 ДТП: 6 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.