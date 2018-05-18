Президент Республики Арцах и глава МИД Армении обсудили взаимодействия двух армянских государств во внешнеполитической сфере

Президент Республики Арцах Бако Саакян 18 мая провел встречу с министром иностранных дел Республики Армения Зограбом Мнацаканяном.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Саакян поздравил Зограба Мнацаканяна с назначением на ответственную должность и пожелал ему плодотворной работы.

На встрече, в которой принял участие министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян, был обсужден ряд вопросов, касающихся внешней политики и взаимодействия двух армянских государств в этой сфере.