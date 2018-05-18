Штат Род-Айленд принял резолюцию в связи с 30-летием сумгаитских погромов

Палата представителей американского штата Род-Айленд 17 мая единогласно приняла резолюцию в связи с 30-летием погромов армянского населения города Сумгаита.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, в резолюции, в частности, отмечается, что Палата представителей Род-Айленда отмечает 30-летие трагических событий в Сумгаите, а также приветствует стремление Республики Арцах продолжить свой демократический путь и развиваться в качестве надежного члена международного сообщества, вопреки агрессии Азербайджана.

В документе также отмечается, что Госсекретарь штата уполномочен передать заверенные копии резолюции Президенту США, Конгрессу Род-Айленда и Госдепартаменту США.

Полный текст резолюции доступен здесь.