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Штат Род-Айленд принял резолюцию в связи с 30-летием сумгаитских погромов


Палата представителей американского штата Род-Айленд 17 мая единогласно приняла резолюцию в связи с 30-летием погромов армянского населения города Сумгаита.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, в резолюции, в частности, отмечается, что Палата представителей Род-Айленда   отмечает 30-летие трагических событий в Сумгаите, а также приветствует стремление Республики Арцах продолжить свой демократический путь и развиваться в качестве надежного члена международного сообщества, вопреки агрессии Азербайджана.

В документе также отмечается, что Госсекретарь штата уполномочен передать заверенные копии резолюции Президенту США, Конгрессу Род-Айленда и Госдепартаменту США.

Полный текст резолюции доступен здесь.




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