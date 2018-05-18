The New York Times опубликовало статью о выставке про криптоармян и исламизированных армян Турции

Популярное американское издание The New York Times опубликовало статью о совместном проекте армянских и турецких фотографов Анаита Айрапетян и Серры Акчани. Как сообщает Арменпресс, проект показывает жизнь христиан и исламизированных армян в Турции. Фотографы искали криптоармян, которые являются потомками выживших в ходе Геноцида армян.

Согласно изданию, фотографы достигли самых глухих деревень современной Турции, где все еще живут армяне. «Найти армян, которые являются потомками выживших в 1915 году, в основном, тех женщин и детей, которых приняли местные курдские, турецкие и арабские семьи и которые сменили религию.

В некоторых отдаленных деревнях, где побывали Айрапетян и Акчан, армяне скрывали свою религиозную и этническую принадлежность из-за давления соседей.

Родители редко информируют детей об их предках, и многие даже избегали говорить по-армянски.

Большинство криптоармян заявили, что до недавнего времени не знали о своем происхождении. Один мужчина сказал, что узнал о своем армянском происхождении, раскрыв секрет своей бабушки: как-то он последовал за бабушкой, когда она сказала, что идет собирать растения с близлежащих холмов, и он видел, как она молилась в развалинах армянской церкви на неизвестном языке. Так он узнал, что он армянин.

Серра Акчан и Анаит Айрапетян встретились в 2006 году, когда участвовали в совместном проекте армянских и турецких фотографов.