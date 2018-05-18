В Техасе восемь человек погибли во время стрельбы в школе

По меньшей мере восемь человек погибли в результате стрельбы в школе города Санта-Фе в американском штате Техас. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», также есть раненые, их число пока не уточняется.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника. Его имя и мотивы неизвестны. По данным телеканала ABC13, нападавший, предположительно, является учеником школы.

По данным полиции, часть учащихся эвакуирована из опасной зоны, остальных перевели в другое здание.

Ранее сообщалось, что утром 18 мая в школе города Санта-Фе произошла стрельба. Район инцидента был оцеплен полицейскими.