На вооружение российской военной базы в Армении поступила радиолокационная станция «Каста-2-1»

На вооружение российской военной базы в Армении в рамках программы переоснащения войск поступила радиолокационная станция (РЛС) «Каста-2-1».

Как сообщили Арменпресс в пресс-служба Южного военного округа, мобильная твердотельная маловысотная РЛС «Каста-2-1» может использоваться для информационного обеспечения систем противовоздушной обороны (ПВО), систем пограничного контроля, сил быстрого реагирования, в системах управления движением гражданской авиации.

РЛС «Каста-2-1» станция обнаружения, измерения дальности, азимута и определения государственной принадлежности самолетов, летящих и зависающих вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, действующих на малых и предельно малых высотах, в том числе и цели, выполненные с применением технологии «Стелс».

Особенностью эксплуатации РЛС «Каста-2-1» в Закавказье является применение ее в горных высокогорных районах местности, на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря и температурном режиме + 50 градусов по Цельсию, относительной влажности воздуха до 98 процентов и скорости ветра до 25 метров в секунду.

В настоящее время в соединении проводятся мероприятия по вводу РЛС в строй, обучение личного состава знаниям технических характеристик, алгоритму разворачивания станции из походного в боевое положение и работе в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ.