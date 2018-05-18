Азиатский банк развития продолжит способствовать развитию Армении: Пашинян принял регионального директора АБР

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял регионального директора Азиатского банка развития Шейна Розенталя

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр высоко оценил участие Азиатского банка развития в развитии инфраструктур и государственного управления Армении.

«Мы надеемся, что в ходе нашего дальнейшего сотрудничества мы сможем повысить уровень доверия общественности к эффективности кредитных расходов совместными усилиями. Я знаю, что Азиатский банк развития является сторонником прозрачной деятельности, а это означает, что нет никаких препятствий для нашего дальнейшего сотрудничества», - сказал глава правительства, подчеркнув важность повышения эффективности реализованных программ.

По словам Никола Пашиняна, правительство останется приверженным международным обязательствам, взятым на себя Республикой Армения. Премьер-министр выразил надежду, что демократические процессы также воодушевят международных партнеров содействовать укреплению демократии, борьбе с коррупцией и решению других проблем

Шейн Розенталь, поздравив Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра, отметил, что Азиатский банк развития продолжит способствовать развитию Армении. Региональный директор банка проинформировал премьер-министра о реализуемых в сотрудничестве с правительством Армении программах в области развития инфраструктур, совершенствования системы управления, здравоохранения, образования и других сферах.

Собеседники коснулись строительства автомагистрали Север-Юг, борьбы с монополиями, приоритетов правительства и других вопросов.