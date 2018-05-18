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Руководитель Центра оценки и тестирования Ара Испирян освобожден с должности


Руководитель Центра оценки и тестирования Ара Испирян освобожден с должности. Как сообщает Арменпресс, Испирян написал на своей странице в Facebook, что 16 мая ему позвонили из отдела кадров правительства Армении и от имени руководителя аппарата правительства Армении потребовали представить заявление об освобождении с должности.




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