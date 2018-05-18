Пользователи по всему миру сообщают о проблемах в работе Facebook и Instagram

Перебои в работе социальных сетей Facebook и Instagram отмечаются в пятницу по всему миру. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Сбои в работе Instagram и Facebook начались около 16:00 мск. Более половины пользователей Instagram (58%) испытывают проблемы с загрузкой новостей в своих аккаунтах, еще 24% наблюдают сбои в работе сайта сервиса, 16% не могут войти в свои аккаунты. У 52% пользователей не работает Facebook, 31% не может войти в аккаунты, у 15% не загружаются фотографии.

Больше всего о проблемах в работе соцсетей сообщают в России (сильные проблемы испытывают пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Новосибирске и Екатеринбурге), Швеции, Дании, Норвегии, Германии, Нидерландах, Великобритании, Эстонии и других странах.





