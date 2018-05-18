В министерстве обороны Армении обсуждены вопросы повестки армяно-американского сотрудничества

Министр обороны Армении Давид Тоноян 18 мая принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Ричарда Миллса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, посол США поздравил Давида Тонояна с назначением на пост министра обороны и пожелал ему успехов в его работе. Министр обороны поблагодарил за пожелания и отметил, что Армения продолжит развивать отношения с союзниками и одновременно расширит партнерство.

В ходе встречи стороны затронули вопросы повестки армяно-американского сотрудничества в области обороны, региональной безопасности и подтвердили готовность развивать сотрудничество.

После встречи министр обороны Армении и Чрезвычайный и Полномочный Посол США приняли участие в церемонии вручения итоговых сертификатов участникам Межведомственного учебного курса по оборонному управлению, который прошел 14-18 мая в административном комплексе министерства обороны Армении. Мероприятие проходило в рамках армяно-американского сотрудничества в области обороны со стороны Института управления ресурсами министерства обороны США.