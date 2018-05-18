Мирное урегулирование политического кризиса и деятельность ВБ минимизировали влияние кризиса на экономику Армении: Fitch

Мирное урегулирование политического кризиса в Армении и бесперебойное функционирование экономических институтов, таких как Центральный банк, минимизировали влияние кризиса на экономику. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в докладе агентства Fitch.

“Экономическая дезинтеграция от перехода представляется минимальной. Финансовый сектор не стал свидетелем дестабилизирующего давления на банковскую ликвидность или депозиты, а международные резервы остаются в разумных пределах.

Благоприятные внешние факторы, такие как цены на сырьевые товары, экспортный спрос и продолжение роста денежных переводов снижают краткосрочные риски для экономики. Реальный рост ВВП составил 7,5% в 2017 году, а показатель экономической активности вырос в среднем на 10,6% в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”, - говорится в докладе.

Агентство коснулись также правительства Никола Пашиняна, которое до второй недели июня должно представить программу. Отмечается, что в состав правительства входят опытные технократы, а также профессионалы частного сектора.

Отмечается, что определенные факторы указывают на преемственность в стремлении сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность, а также устойчивость фискальных счетов.

“Например, Центральный банк Армении обладает большой независимостью, а новоназначенный министр финансов был заместителем министра финансов при прежней администрации и является технократом. Некоторые инициативы в области реформ, направленные на то, чтобы повысить перспективы роста, могут совпадать с инициативами предыдущего правительства, которые направлены на экономическую диверсификацию и улучшение деловой среды”, - говорится в докладе Fitch.

Тем не менее, отмечается, что внутриполитическая неопределенность в некоторой степени сохраняется, поскольку новая администрация сталкивается с серьезными проблемами в связи с тем, что парламентское большинство и сформированное правительство принадлежат к разным лагерям.

Поднимается вопрос о том, сможет ли Пашинян создать и поддерживать парламентское большинство, совмещая необходимость работы с имеющими экономические интересы группами, сохраняя при этом народную поддержку, как сможет бороться с коррупцией и оставаться приверженным социальной справедливости.

Fitch не ожидает скорейшего прогресса в решении проблемы Нагорного Карабаха, и по-прежнему считает, что сохраняется существенный риск эскалации.

“Перспективы роста в Армении и прогресс в области финансовой консолидации обусловили решение пересмотреть в декабре 2017 года прогноз по суверенному рейтингу страны до "B+" "Позитивный", они же останутся важными факторами в нашей оценке рейтингов", - отмечаются в докладе.