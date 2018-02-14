Предстоящие на 19 мая мероприятия
17:58, Май 18, 2018
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 18:30 Пользователи по всему миру сообщают о проблемах в работе Facebook и Instagram
- 18:24 В министерстве обороны Армении обсуждены вопросы повестки армяно-американского сотрудничества
- 18:24 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-05-18
- 18:22 Азиатские индексы - 18-05-18
- 18:02 Число новорожденных в США сократилось до минимума за 30 лет
- 18:02 Мирное урегулирование политического кризиса и деятельность ВБ минимизировали влияние кризиса на экономику Армении: Fitch
- 17:58 Предстоящие на 19 мая мероприятия
- 17:26 Президент Республики Арцах провел встречу с делегацией Комиссии по регулированию общественных услуг Армении
- 17:12 Ученые предсказали скорую и неизлечимую эпидемию
- 17:01 В Иране заявили о готовности вложить средства в проекты по восстановлению Сирии
- 16:49 Обещанное мороженое в резиденции президента: Армен Саркисян принял детей и насладился с ними мороженым
- 16:41 Подтвержден пищевой характер массового отравления в Армавире: обнаружен возбудитель сальмонеллеза
- 16:38 Премьер-министр Армении и посол США обсудили ряд вопросов двусторонних отношений
- 16:37 Караченцов вернулся из Израиля в Москву после курса лучевой терапии
- 16:31 Мэр Тарон Маргарян ознакомился с ходом реализации программы по строительству дорожных участков Давташен-Аштарак и Бабаджанян-Аштарак
- 16:27 Меган Маркл к алтарю в день свадьбы с принцем Гарри поведет принц Чарльз
- 16:17 Лидером рейтинга кинокритиков в Каннах стал фильм экс-министра культуры Южной Кореи
- 16:16 Давид Тоноян и Зограб Мнацаканян посетили границу Армения-Азербайджан в направлении Нахиджевана
- 16:12 Меган Маркл за 60 секунд
- 15:55 Ватикан назвал существующую финансовую систему бомбой замедленного действия
- 15:52 Утвержден состав нового правительства РФ
- 15:33 После массового пищевого отравления в Армавире СБПП приостановила деятельность ИП «Альвина Мелконян»
- 15:14 В Ирландии открывается первый в стране нудистский пляж, но для "моржей"
- 15:11 Установлена личность убитого, тело которого было найдено в районе Силикян
- 15:09 NASA проводит испытания новой техники бурения для марсохода Curiosity
- 15:01 Несколько замминистров освобождены от занимаемых должностей
- 14:40 СМИ: Израиль построил стратегический участок защитной стены на границе с Иорданией
- 14:34 В основе нового антикоррупционного органа будет международный опыт: Зейналян
- 14:29 Сергея Скрипаля выписали из больницы
- 14:21 Еврокомиссия аннулировала действие санкций США против Ирана на территории ЕС
- 14:07 Температура воздуха в Армении 20-21-го мая понизится на 3-4 градуса
- 14:05 В Виндзоре прошла репетиция свадебной процессии Гарри и Меган. Фото
- 13:59 СМИ: демократы в Конгрессе США намерены запретить законодателям спать в своих офисах
- 13:48 Исторая королевских свадебных платьев
- 13:38 В принадлежащем Трампу гольф-клубе произошел инцидент со стрельбой
21:40, 13.05.2018
Просмотрели 5946 раз В письме Пашиняну Леонтьев принес извинения за свой неподобающий комментарий — пресс-служба премьера
12:14, 12.05.2018
Просмотрели 1715 раз Майский Договор-1994 о перемирии сыграл важную роль в установлении стабильности — Давид Бабаян
18:51, 11.05.2018
Просмотрели 1618 раз Сурен Папикян назначен министром территориального управления и развития, а Мхитар Айрапетян – министром диаспоры Республики Армения
20:05, 12.05.2018
Просмотрели 1472 раз Зограб Мнацаканян назначен министром иностранных дел Республики Армения
18:38, 11.05.2018
Просмотрели 1216 раз Араик Арутюнян назначен министром образования и науки Республики Армения