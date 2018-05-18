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Президент Республики Арцах провел встречу с делегацией Комиссии по регулированию общественных услуг Армении


Президент Республики Арцах Бако Саакян 18 мая принял делегацию Комиссии по регулированию общественных услуг Республики Армения во главе с руководителем структуры Робертом Назаряном.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, был обсужден ряд вопросов, касающихся расширения и углубления сотрудничества двух армянских республик в сфере регулирования общественных услуг и экономической конкуренции.

Во встрече приняли участие председатель Комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции НКР Акоп Каграманян, другие должностные лица.




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