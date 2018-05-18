Обещанное мороженое в резиденции президента: Армен Саркисян принял детей и насладился с ними мороженым

В президентской резиденции было много детских песен и детского смеха, мороженого и конфет. Несколько дней назад дети, встретившие на улице президента Армении Армена Саркисяна, пришли по его приглашению за обещанным мороженым.

Как сообщает Арменпресс, дети, которые пришли на встречу с президентом, были настолько рады, что стали петь песни уже у входа. Элина, Григ, Адриана, Аринка - около 10 воспитанников ереванского детского сада №7 посетили резиденцию президента.

До того, как попробовать обещанное мороженое, президент Саркисян проводил детей в свой кабинет. Отвечая на вопрос Армена Саркисяна, кто хочет стать президентом, прозвучало десять «я». По единогласному голосованию Тигран Маркосян сел в президентское кресло. Он издал свой первый указ: «Пусть все дети нашей страны едят мороженое».

Армен Саркисян показал детям знак президента, спросил о символике герба.

Во дворе детей «ждало» обещанное мороженое. Они сидели рядом с президентом и наслаждались теплой беседой с ним.

«Мы участвовали в соревновании по бегу, победили, возвращались назад, когда увидели Армена Саркисяна. Мы сфотографировались вместе с ним. Затем он сказал, что пригласит нас поесть здесь мороженое», - рассказала 6-летняя Аринка Даллакян и добавила, что ей больше нравится шоколадное мороженое.

5-летняя Адриана Погосян, которая хотела посетить президента Саркисяна, сказала корр. Арменпресс, что у нее было искреннее желание посетить президента: «Потому что я люблю президента. Мне также нравится мороженое. Здесь я поем шоколадное мороженое». Онa добавилa, что потом обязательно вернется сюда.

По словам Армена Саркисяна, он часто ест мороженое с внуками. «Я думаю, что дедушка единственный, кто способен преодолеть «барьер», который многие родители ставят на ограничение количества мороженого. Деду не отказывают», - сказал президент и заметил, что он оставил свою работу на час и лучшего отдыха не может себе представить.

Он напомнил, что встреча с этими детьми была случайной. 7 мая он встретился с бывшими сотрудниками завода “Наирит”, когда дети с песнями шли по улице. И он предложил им вместе поесть мороженое.

По словам президента Саркисяна, такое гостеприимство может стать традиционным. Он будет приглашать не только детей из Еревана, но и областей, отдаленных деревень, Арцаха. «Будем общаться, чтобы дети поняли, что президентов можно увидеть не только по телевизору. У президентов, премьер-министров и министров также есть дети и внуки, - сказал он и пошутил, - и все любят мороженое».

Президент планирует предоставить большое количество залов для встречи с различными кругами общественности, НПО и отдельных лиц. В этой президентской резиденции будет много встреч. Он также планирует организовать выставки в здании.

«Институт президента должен служить стране и народу. И люди должны быть частью этого. Это место должно быть не символом власти, а символом народной власти. Люди также должны использовать это здание. И хорошо, что маленькие дети являются одними из первых пользователей», - сказал президент Саркисян и выразил надежду, что президентская резиденция будет обслуживать их все годы.

Анна Григорян