Премьер-министр Армении и посол США обсудили ряд вопросов двусторонних отношений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 мая принял посла США в Армении Ричарда Миллса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр подчеркнул важность постоянного развития армяно-американских отношений и поприветствовал приверженность Вашингтона и готовность придать новый импульс двустороннему сотрудничеству в различных сферах.

«Правительство Армении заинтересовано и придает большое значение взаимному партнерству с американской стороной в процессе реформ в области развития демократии, борьбы с коррупцией, прав человека и других сферах. Мы полны энергии для достижения наших целей и конкретных результатов, учитывая также существующую сегодня в стране позитивную атмосферу», - сказал премьер-министр Пашинян, заявив, что правительство намерено продвигать деятельность по этим направлениям.

В свою очередь посол США Ричард Миллс поздравил премьер-министра Пашиняна и передал готовность правительства США помочь Армении в реализации вышеупомянутых целей.

«Правительство США обязуется содействовать достижению целей демократии, прав человека, прозрачности и подотчетности, которые улучшат предпринимательскую атмосферу Армении и сделают страну более привлекательной для американских инвесторов. Мы видим ряд возможностей для диалога и сотрудничества, в том числе в формате работы армяно-американской межправительственной комиссии», - сказал посол.

В ходе встречи был обсужден ряд других вопросов, связанных с увеличением объемов товарооборота между двумя странами, текущими региональными проблемами, проведением парламентских выборов в Армении, реформами Избирательного кодекса и др.