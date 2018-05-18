Мэр Тарон Маргарян ознакомился с ходом реализации программы по строительству дорожных участков Давташен-Аштарак и Бабаджанян-Аштарак

В ходе рабочего визита мэр Еревана Тарон Маргарян ознакомился с ходом реализации программы по строительству дорожных участков Давташен-Аштарак и Бабаджанян-Аштарак. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Новая дорога Давташен-Аштарак, строительство которой реализуется в рамках 2-го транша инвестиционной программы устойчивого городского развития, финансируемой Азиатским банком развития, будет иметь 6 полос движения, шириною до 28 м и длиною в 5,4 км.Представляя мэру Тарону Маргаряну ход работ, ответственные лица отметили, что по окончании строительства административный район Давташен будет связан с Аштаракским шоссе – западными воротами Еревана.В ходе рабочего визита мэр Тарон Маргарян наблюдал также за ходом строительства дорожного участка Бабаджанян-Аштаракское шоссе, которая будет иметь 6 полос движения, шириною в среднем 24м, длиною в 9,4 км. Ответственные лица доложили мэру, что в ходе строительных работ все необходимые коммуникации будут перенесены с проезжей части, дорога будет также обеспечена светодиодным освещением(LED).Отвечая на вопросы журналистов, мэр Тарон Маргарян в первую очередь напомнил, что строительство объездной дороги Еревана, предусмотренной Генпланом Еревана, началось с 2014 года.«С января 2014 года был дан старт дорожно-строительным работом, и уже в декабре 2016 года была сдана в эксплуатацию дорога, связывающая проспект Аршакуняца с улицей Шираки и Арташатским шоссе. Построенная в соответствии с международными стандартами автодорога длиною в 5 км обеспечивает южный въезд стратегического значения, что на протяжении десятилетий было мечтой для ереванцев. Совместно с Азиатским банком развития продолжив поэтапную реализацию строительства западной объездной дороги Еревана, в апреле прошлого года мы начали строительство новой дороги Давташен-Аштаракское шоссе. Как вы уже убедились, строительство идет полным ходом, и дорога будет сдана в эксплуатацию до конца года. Кстати, хочу также отметить, что в рамках строительства новой дороги Давташен-Аштаракское шоссе, нам удалось решить еще одну важную задачу. На участке частных домов административного района Давташен, прилегающего к данной дороге, построена новая канализационная система, которой до этого не было и являлась серьезной проблемой для жителей»,-отметил мэр столицы.Коснувшись строительства нового дорожного участка улица Бабаджанян-Аштаракское шоссе, мэр Тарон Маргарян отметил, что строительство данного участка планируется завершить через два года.«В январе текущего года началось строительство самого длинного и важного участка объездной дороги – участка улица Бабаджанян-Аштаракское шоссе. Эти работы планируется завершить через два года. Более того, мы также можем сказать, что за тот же период мы полностью завершим строительство дороги длинною в 23 км обходящую центр города»,-подчеркнул мэр.Тарон Маргарян поручил ответственным лицам обратить особое внимание благоустройству и озеленению прилегающих к дороге территорий, в том числе строительству оросительной системы для обеспечения ухода за зелеными насаждениями.Подводя итоги рабочего визита, мэр Тарон Маргарян отметил, что уже в начале 2020 года будем иметь дорогу длинною в 23 км, соответствующую современным стандартам, обходящую центр города, которая свяжет северные и южные ворота Еревана, разгрузив центр и главные улицы города от транспортных потоков.