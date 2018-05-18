Меган Маркл к алтарю в день свадьбы с принцем Гарри поведет принц Чарльз

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз поведет к алтарю невесту своего сына, принца Гарри, американскую актрису Меган Маркл на намеченной на 19 мая свадебной церемонии. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Кенсингтонского дворца, официальной резиденции будущей семейной пары.

"Госпожа Меган Маркл попросила Его Королевское высочество принца Уэльского сопровождать ее по проходу к алтарю в часовне Святого Георгия в день ее свадьбы. Принц Уэльский рад возможности принять госпожу Маркл в королевскую семью подобным способом", - отмечается в коммюнике.

Изначально планировалось, что к алтарю невесту принца Гарри поведет ее отец Томас Маркл. Однако в четверг было окончательно заявлено, что он не сможет присутствовать на церемонии из-за перенесенного сердечного приступа и проведенной в этой связи в эту среду операции на сердце.