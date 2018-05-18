Лидером рейтинга кинокритиков в Каннах стал фильм экс-министра культуры Южной Кореи

Фильм бывшего министра культуры и туризма Южной Кореи Ли Чхан-дона "Пылающий" ("Burning") с рекордным отрывом лидирует в рейтинге картин основного конкурса Каннского кинофестиваля, как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент "Интерфакса".

Как следует из рейтинга журнала Screen в пятницу южнокорейский фильм получил наивысшие оценки от семи из девяти изданий. В итоге средний балл картины - 3,8, что стало самой высокой оценкой за всю историю существования рейтинга.

Ли Чхан-дон занимал пост министра культуры и туризма Южной Кореи с 2003 по 2004 год. Его предыдущие фильмы "Тайное сияние" и "Поэзия" уже получали призы Каннского кинофестиваля - за лучшую женскую роль и сценарий соответственно.

Японский фильм "Магазинные воришки" Хирокадзу Корээда занимает второе место - он получил средний балл 3,2. Выше всего ее оценили критики из Великобритании и США. Новый фильм 87-летнего французского режиссера Жан-Люк Годара "Образ и речь" занимает третье место рейтинга кинокритиков (3 балла).

Каннский кинофестиваль завершится 19 мая.