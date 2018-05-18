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Давид Тоноян и Зограб Мнацаканян посетили границу Армения-Азербайджан в направлении Нахиджевана


Министр  обороны РА Давид Тоноян и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян посетили границу Армения-Азербайджан в направлении Нахиджевана, сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.   Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Ознакомившись на месте с оперативной обстановкой, они обсудили с командованием особенности несения службт на этом направлении.  Министр  обороны РА Давид Тоноян призвал к постоянной бдительности, поручил не поддаваться провокациям, однако предупреждать любое продвижение противника»,- пишет он.


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