Время в Ереване: 11:07:36,   18 Май

Меган Маркл за 60 секунд


19 мая состоится свадьба принца Гарри и Меган Маркл.

Би-би-си рассказывает главные факты о королевской невесте за 60 секунд, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Меган старше всех королевских невест в британской истории, а еще она первая американка, мулатка и актриса, выходящая замуж за британского принца. Что еще мы о ней знаем?

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации