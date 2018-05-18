Меган Маркл за 60 секунд
19 мая состоится свадьба принца Гарри и Меган Маркл.
Би-би-си рассказывает главные факты о королевской невесте за 60 секунд, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.
Меган старше всех королевских невест в британской истории, а еще она первая американка, мулатка и актриса, выходящая замуж за британского принца. Что еще мы о ней знаем?
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