Ватикан назвал существующую финансовую систему бомбой замедленного действия

Ватикан подверг критике существующую в мире финансовую систему, в частности, кредитные дефолтные свопы (CDS), позволяющие застраховать вложения от неисполнения обязательств, он назвал бомбой замедленного действия. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Рынок CDS после финансового кризиса 2007 года по размеру был сопоставим с ВВП всего мира. Неконтролируемое распространение такого рода контрактов стимулирует рисковое финансирование, ставки на банкротство третьей стороны, что неприемлемо с этической точки зрения", - говорится в документе Ватикана.

Кроме того, по мнению иерархов католической церкви, эти финансовые инструменты оттягивают на себя кредиты и инвестиции, предназначенные реальной экономике. Проблема усугубляется тем, что рынок деривативов слабо регулируется.

Американский инвестор-миллиардер Уоррен Баффет в 2003 году называл деривативы "финансовым оружием массового поражения" и выражал опасения в связи с их нерегулируемым распространением.