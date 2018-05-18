Утвержден состав нового правительства РФ

Президент РФ Владимир Путин принял все предложения по персональному составу нового кабинета министров, которые ему в пятницу представил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Я согласен, подпишу сегодня же указы о назначениях. Мы с вами в предварительном порядке обсуждали практически все представленные вами кандидатуры. Все люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на прежних участках работы", - сказал он на встрече с Медведевым.

Так, первым вице-премьером Медведев предложил назначить Антона Силуанова, который, по его мнению, также должен быть министром финансов.

Среди других названных кандидатур на пост вице-премьеров: Татьяна Голикова, Юрий Трутнев (вице-премьер - полпред в ДФО), Ольга Голодец, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Юрий Борисов, Алексей Гордеев, Максим Акимов, Константин Чуйченко (вице-премьер - руководитель аппарата правительства).

Президент также согласился переназначить главой МИД Сергей Лаврова, министром обороны - Сергея Шойгу, министром культуры - Владимира Мединского, министром торговли и промышленности - Дениса Мантурова.