В Ирландии открывается первый в стране нудистский пляж, но для "моржей"
В Ирландии откроется первый в стране официальный нудистский пляж на побережье Дублинского залива, где летом температура воздуха прогревается максимум до +19 градусов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает АТОР.
Место для такого отдыха выбрано очень живописное: на острове Далки недалеко от Дублина.
Президент ассоциации ирландских натуристов Пэт Галлахер считает, что официальное разрешение нудизма приведет к туристическому буму: в страну потянутся европейские поклонники этого отдыха.
Уже есть заявки от обществ немецких нудистов на летние каникулы в Далки.
Между тем муниципалитет Далки уже получил 60 жалоб от местных жителей, которые не хотят "туристической славы на наготе" и бояться за психическое здоровье своих детей.
Организаторы пляжа утверждают, что несовершеннолетних если и будут пускать на пляж, то только в сопровождении родителей. Кроме того, на пляже появятся специальные таблички, которые предупредят людей о специфике данной территории.