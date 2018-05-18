NASA проводит испытания новой техники бурения для марсохода Curiosity

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проводят испытания новой технологии, призванной восстановить полностью работоспособность буровой установки марсохода Curiosity. Она была ограничена в 2016 году из-за механической неисправности, сообщило в четверг NASA.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, новая технология названа Feed Extended Drilling (FED). "Она позволит Curiosity бурить похожим способом на то, как обычный человек сверлит что-нибудь у себя дома", - пояснили в космическом ведомстве США.

Curiosity был десантирован на Марс 6 августа 2012 года для исследования кратера, названного в честь австралийского астронома Уолтера Гейла. Аппарат достигает 2,8 м в длину и весит 900 кг. Аппарат способен преодолевать препятствия высотой до 75 см и делать полный разворот на месте. Этот проект обошелся NASA в $2,5 млрд.

Марсоход передает собранную информацию на Землю с помощью орбитальных зондов Mars Odyssey и Mars Reconnaissance.