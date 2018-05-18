Время в Ереване: 11:07:36,   18 Май

Установлена личность убитого, тело которого было найдено в районе Силикян


В результате проведенных оперативных мероприятий была установлена личность молодого человека, обгоревшее тело которого было найдено в ереванском районе Силикян. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Напомним, что обгоревшее тело, обвязанное проволокой, было обнаружено 17-го мая в яме на дороге к кладбищу. На шее погибшего имелись ножевые ранения.

Как сообщает СК Армении, в рамках возбужденного по ч.1 статьи 104 дела установлена личность погибшего. Это житель Еревана М.Варданян (1998 г.р).

Обстоятельства смерти юноши и мотив преступления выясняются.

СК Армении поблагодарил СМИ за распространение информации, благодаря чему удалось установить личность убитого.


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