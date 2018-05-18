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Несколько замминистров освобождены от занимаемых должностей


Премьер-министр Армении подписал приказы об освобождении от занимаемых должностей нескольких замминистров. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.


в частности, по собственному заявлению Самвел Маргарян освобожден от должности замминистра здравоохранения Армении; Андрей Симонян освобожден от должности замминистра транспорта, связи и ИТ-отрасли; Тигран Хачатрян освобожден от должности и.о. первого заместителя министра экономического развития и инвестиций.


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