Сергея Скрипаля выписали из больницы

Национальная служба здравоохранения Великобритании в пятницу сообщила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль выписан из больницы после отравления нервно-паралитическим веществом, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Фантастическая новость: Сергей Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо для того, чтобы покинуть Окружную больницу в Солсбери", - заявила глава больницы в Солсбери Кара Чарльз-Баркс.

Она подчеркнула, что быстрое выздоровление стало возможным благодаря тяжелой работе и высокому профессионализму сотрудников больницы. "Они продемонстрировали лучшую работу Национальной службы здравоохранения", - подчеркнула Чарльз-Баркс.

Дочь Скрипаля Юлию выписали из больницы более месяца назад.