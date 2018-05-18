Температура воздуха в Армении 20-21-го мая понизится на 3-4 градуса

На территории Армении 20-21-го мая понизится на 3-4 градуса. После полудня с 18-19 мая в основном в северных районах, 20-го в большинстве регионов, с 21-23 время от времени ожидается дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных местах возможен град.Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

С 18-19 мая температура воздуха повысится на 1-2 градуса, с 20-21 понизится на 3-4 градуса.

В городе Ереван

В вечерние часы с 18-19 мая в отдельных местах города возможен кратковременный дождь с грозой, после полудня 20-го, с 21-23 время от времени ожидается дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.