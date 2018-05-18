В Виндзоре прошла репетиция свадебной процессии Гарри и Меган. Фото

За два дня до свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в городе Виндзоре прошла репетиция свадебной процессии, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Журналисты и более 100 тысяч человек со всего мира загодя прибыли в этот небольшой королевский городок, находящийся неподалеку от Лондона в графстве Беркшир.

В четверг туристы и местные жители наблюдали, как военные помогали в проведении репетиционного проезда свадебной процессии.