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В Виндзоре прошла репетиция свадебной процессии Гарри и Меган. Фото


За два дня до свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в городе Виндзоре прошла репетиция свадебной процессии, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Журналисты и более 100 тысяч человек со всего мира загодя прибыли в этот небольшой королевский городок, находящийся неподалеку от Лондона в графстве Беркшир.

В четверг туристы и местные жители наблюдали, как военные помогали в проведении репетиционного проезда свадебной процессии.




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