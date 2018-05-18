СМИ: демократы в Конгрессе США намерены запретить законодателям спать в своих офисах

Группа конгрессменов-демократов представила в четверг законопроект, запрещающий американским законодателям спать в своих офисах, что, как выяснилось, уже много лет является обычной практикой для народных избранников в США. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета The Hill.

Инициатор законопроекта Бенни Томпсон (от штата Миссури) предложил также предоставить законодателям налоговую льготу за расходы на проживание в Вашингтоне в период их нахождения там по служебной надобности. Именно высокой стоимостью аренды жилья в американской столице многие конгрессмены объясняют необходимость превращения своих офисов в гостиничные номера в ночное время, в чем, в частности, признались спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан, лидер республиканцев в нижней палате Конгресса Кевин Маккарти и еще несколько десятков законодателей. Райан пару лет назад рассказал журналистам, что он уже лет десять ночует в своем офисе, когда бывает в Вашингтоне, и не намерен от этого отказываться, так как это предоставляет ему больше времени и возможностей для служения своим избирателям.

Десятки конгрессменов, как отмечает газета, уже несколько месяцев призывают к расследованию этой практики на предмет ее законности, так как во время ночевок в офисе законодатели бесплатно пользуются некоторыми услугами, включая обеспечение охраны и предоставление кабельного телевидения, а это, возможно, является нарушением федеральных законов. Около 30 конгрессменов в начале года даже направили коллективное письмо в комитет по этике Палаты представителей с требованием разобраться с этим.





