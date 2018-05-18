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Исторая королевских свадебных платьев


В эту субботу состоится свадьба Меган Маркл и принца Гарри, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Накануне этого события мы собрали историю свадебных платьев предыдущих церемоний бракосочетания.

Вне зависимости от года, когда состоялась свадьба, и веяний мод, платья всгдеа были особой темой для обсуждения.

До последнего в тайне держится каждая его деталь.




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