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В принадлежащем Трампу гольф-клубе произошел инцидент со стрельбой


Инцидент со стрельбой произошел рано утром в пятницу на территории гольф-клуба, принадлежащего президенту США Дональду Трампу, в городе Дорал (штат Флорида). Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщило управление полиции округа Дорал.

"Полиция Дорала выехала в ответ на сообщение о том, что на территории [гольф-клуба] Trump National Golf Resort были произведены выстрелы, - отмечается в сообщении окружного полицейского управления. - Фигурант взят под стражу. В настоящий момент информации о пострадавших нет".

В 2012 году компания Trump Organization приобрела комплекс отеля с полями для гольфа в городе Дорал за $150 млн и переименовала этот гольф-клуб в Trump National Golf Resort.


 




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