Все должны проявлять нулевую снисходительность по отношению к коррупционным проявлениям: Артак Зейналян

Сегодня министр юстиции Армении Артак Зейналян принял участие в конференции «Современные вызовы в борьбе с коррупцией и предстоящие действия». Конференцию организована в рамках программы «Обязательства по конструктивному диалогу». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

В конференции принимали участие советним президента Армении, председатель совета антикоррупционной коалиции ОО Теван Погосян, руководитель программы Карен Задоян и пр.

Министр Зейналян подчеркнул, что правительство Армении осознает опасность коррупции и ее влияние на приоритеты верховенства права, прав человека, развитие экономики и пр.

Министр также подчеркнул, что сегодня в Армении начинается новый этап борьбы с коррупцией, и указал на важность вовлечения всех слоёв общества в этот процесс.

«Сегодня начинается новый этап борьбы с коррупцией в Армении, и делается это на фоне роста общественного доверия к власти. Важно, чтобы в процесс были вовлечены на только власти, но и гражданское общество, бизнесмены, средства массовой информации, и, конечно, каждый гражданин, который может столкнуться с проявлением коррупции. Все должны проявлять нулевую снисходительность по отношению к коррупционным проявлениям», - сказал он.