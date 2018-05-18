СМИ: Cambridge Analytica подала заявление о банкротстве

Компания Cambridge Analytica, причастная к скандалу вокруг использования личных данных пользователей социальной сети Facebook, подала заявление о банкротстве. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщил информационный портал BuzzFeed.

По его данным, в четверг вечером Cambridge Analytica, принадлежащая британской консультационной компании SCL Elections, подала заявление в суд в Манхэттене в соответствии с главой 7 Кодекса США о банкротстве. Кроме того, заявление в суд о банкротстве представил американский филиал головной компании SCL Group, в которую входит SCL Elections.

В документах раскрываются некоторые подробности финансовых отношений внутри разветвленной организации. В частности, стало известно, что активы Cambridge Analytica составляют от $101 до $500 тыс., а долговые обязательства - от $1 млн до $10 млн.

Ранее сообщалось, что предприятие прекращает свою деятельность как в Великобритании, так и в США из-за резкого снижения спроса на их услуги и сокращения прибыли.

Скандал вокруг Cambridge Analytica разразился после того, как газета The New York Times сообщила, что Facebook передала этой аналитической компании персональные данные примерно 87 млн пользователей соцсети.