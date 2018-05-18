В Армавирском отделении СК Армении возбуждено уголовное дело, в связи с массовым отравлением в Армавирской области сотрудников действующего близ села Аревадашт винодельческого ЗАО "Земли Армении". Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

Накануне, 17-го мая, в МЧС Армении был получен сигнал о том, что в четверг с признаками пищевого отравления в больницы Армавирской области были доставлены 80 сотрудников действующего близ села Аревадашт винодельческого ЗАО "Земли Армении".

Выяснилось, что все оби получили пищевое отравление после тохо, как съели бутерброды, предоставленные компанией во время ланча, в районе 12-13-и часов, признаки отравления проявились через 1.5-2 часа.

По сведениям, предоставленным в компании, сотрудников, в числе 247 человек, кормили гамбургерами, приготовленными со стороны ИП «Альвина Мелконян», в которых были курятина, сыр, картофель и зелень. Кроме того, пострадвшие ели черешню, поставленную со стороны ИП «Альвина Мелконян», и пили воду, поставленную со стороны ИП «Вазген Гукасян».

Уголовное дело возбуждено по ч.1 статьи 277 (нарушение санитарно-эпидемиологических норм, что по неосторожности привело к массовому заболеванию или отравлению). Взяты пробы из продуктов, которые употребяли отравившиеся сотрудники предприятия в Армавире, а также пробы воды и черешни.

По предварительным данным, вместе с гамбургерами им предоставили в отдельной таре томатную пасту и майонез. В цехе ИП «Альвина Мелконян» взять пробу с гамбургеров не удалось, поскольку они закончились.

Назначены экспертизы. По данным на этот момент, от пищевого отравления пострадали 71 человек. выясняется полный круг пострадавших лиц.

Информация последует.

Ранее сообщалось, что госпитализированы примерно 90 сотрудников винодельческой компании «Земли Армении» в Армавирской области. В связи с массовым отравлением в Армавирской области в СК Армении возбуждено уголовное дело. Как сообщила советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян, дело возбуждено по ч.1 статьи 277 (нарушение санитарно-эпидемиологических норм, что по неосторожности привело к массовому заболеванию или отравлению). Об этом она пишет на своей странице в Facebook. Назначены экспертизы для установления источника отравления.

В Армавире накануне в результате отравления были госпитализированы 80 человек. Министерство здравоохранения Армении сообщает о состоянии здоровья пострадавших в массовом отравлении в Армавире. Как сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении, они получают лечение в медцентрах Армавира и Мецамора.

Накануне в МЧС Армении сообщили, что в четверг с признаками пищевого отравления в больницы Армавирской области были доставлены 80 сотрудников действующего близ села Аревадашт винодельческого ЗАО "Земли Армении". Из них 20 человек были выписаны после получения соответствующей медицинской помощи.



"В результате отравления в Армавирской области были госпитализированы 80 человек. Они получают лечение в медцентрах Армавира и Мецамора. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Сегодня некоторые будут выписаны", - сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства здравоохранения Армении.

Причиной массового отравления в Армавире, по всей вероятности, является съеденный сообща во время обеденного перерыва ланч, состоящий из бутербродов с курятиной, сыром и картофелем.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала врач-эпидемиолог инфекционного отделения Армавирского МЦ Ани Хачатрян.

«В данный момент имеется 18 госпитализированных, в состоянии средней и легкоой тяжести. Однако обращавшихся было много. Со вчерашнего дня выписан один»,- сказала она, добавив, что и сегодня будут выписки.

Накануне Минздрав сообщил, что, по предварительным данным, речь идет о пищевом отравлении - выяснилось, что все пострадавшие ели бутерброды с котлетами и куриным мясом, доставленные одним и тем же поставщиком. Детали выясняются.