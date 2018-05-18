Египет открывает КПП на границе с сектором Газа на месяц Рамадан

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял решение об открытии пропускного пункта в городе Рафах на границе с сектором Газа, чтобы палестинцы могли свободно пересекать его в течение священного для мусульман месяц Рамадан, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Такое решение принято, чтобы облегчить страдания жителей сектора Газа", - написал египетский президент на своей странице в Facebook.

КПП в городе Рафах - единственный транспортный путь, примыкающий к сектору Газа, и не контролируемый израильтянами. Власти Египта в последние годы закрывали его, ссылаясь на угрозы безопасности.