Во Франции сообщили о предотвращении теракта

Министр внутренних дел Франции Жерар Колон в пятницу сообщил, что французским спецслужбам удалось предотвратить новый теракт на территории страны, который намеревались осуществить двое молодых людей египетского происхождения, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Речь идет о двух молодых людях египетского происхождения, которые готовились совершить теракт либо при помощи взрывчатого вещества, либо при помощи очень сильного яда - рицина. У них были обнаружены пособия по изготовлению ядовитых веществ на основе рицина. Мужчины были братьями", - сказал Колон в эфире телеканала BFM TV.

По информации телеканала France 2, оба мужчины были задержаны в ходе операции в Париже. Одним из поводов для их задержания стала их переписка в мессенджере.

На прошлой неделе во французской столице произошел очередной теракт. 12 мая родившийся в Чечне гражданин Франции Хамзат Азимов напал на людей с ножом в районе Оперы Гарнье. Он убил одного человека и ранил еще четырех. Молодой человека ликвидировали прибывшие к месту происшествия сотрудники полиции.