Бако Саакян присутствовал на церемонии открытия выставки арцахских ковров
12:25, 18 Май, 2018
18 мая Президент Бако Саакян посетил Государственный историко-краеведческий музей Арцаха и присутствовал на торжественной церемонии открытия выставки арцахских ковров, посвященной Международному дню музеев. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Глава государства отметил важность подобных мероприятий в плане сохранения и распространения национальных традиций, с культурной и научно-образовательной точек зрения.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Национального собрания Республики Арцах Ваграм Балаян, министр культуры, по вопросам молодежи и туризма Сергей Шахвердян, другие должностные лица.