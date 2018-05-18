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Бако Саакян присутствовал на церемонии открытия выставки арцахских ковров


18 мая Президент Бако Саакян посетил Государственный историко-краеведческий музей Арцаха и присутствовал на торжественной церемонии открытия выставки арцахских ковров, посвященной Международному дню музеев. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Глава государства отметил важность подобных мероприятий в плане сохранения и распространения национальных традиций, с культурной и научно-образовательной точек зрения.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Национального собрания Республики Арцах Ваграм Балаян, министр культуры, по вопросам молодежи и туризма Сергей Шахвердян, другие должностные лица.


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