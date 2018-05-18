В Минобороны Финляндии предложили отказаться от услуг женщин-военнослужащих

Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё предложил отказаться от услуг женщин, желающих пройти добровольную военную службу. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в пятницу газета Aamulehti.

В интервью изданию министр предлагает меры экономии бюджета, среди которых отказ от услуг женщин при прохождении добровольной военной службы. Например, отказ от услуг женщин-военнослужащих на один год принесет экономию бюджету в четыре миллиона евро.

"Женщины делают большую работу в вооруженных силах, но мы должны экономить. Это принесет четыре миллиона евро экономии", — сказал Ниинистё.

Минобороны Финляндии сообщало 6 марта о рекордном количестве заявок от женщин на прохождение военной службы. В 2018 году для участия в добровольной военной службе было подано 1 тысяча 516 заявок от женщин. Это на 400 больше, чем в прошлом году, уточняло ведомство.

Впервые женщины смогли проходить военную службу в Финляндии в 1995 году, тогда было подано 793 заявки.

С 1995 года военную службу в Финляндии прошли 8,1 тысячи женщин.