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Белого носорога попытаются спасти от вымирания с помощью суррогатного материнства


Самка южного белого носорога в зоопарке Сан-Диего смогла забеременеть с помощью искусственного оплодовторения, что дает ученым надежду на восстановлении популяции вымирающего северного подвида. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг информагентство Associated Press.

В течение 16-18 месяцев, которые продлится ее беременность, носорог Виктория будет находиться под пристальным наблюдением. Если ей удастся принести здоровое потомство, ученые надеются, что в будущем она сможет стать суррогатной матерью для детеныша северного белого носорога.

В марте этого года в Кении в возрасте 45 умер последний мужской представитель северного подвида. В заповеднике, где он обитал, сохранили его генетический материал в надежде, что род сможет продолжить одна из двух последних самок северного белого носорога.

Популяция южного подвида в данный момент насчитывает около 20 тыс. особей.

 

 




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