Кувейт распространил в СБ ООН проект резолюции о защите палестинцев

Кувейт подготовил проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН, осуждающей действия Израиля при подавлении протестов на границе в секторе Газа и призывающей разместить в регионе международную миссию по защите палестинцев. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг ТАСС источник в штаб-квартире всемирной организации. По его словам, текст распространен среди членов СБ и может быть рассмотрен до конца этой недели.

По его словам, в проекте "самым решительным образом" осуждается применение Израилем силы против гражданских лиц на оккупированных палестинских территориях, в первую очередь в Газе. К властям еврейского государства обращено требование немедленно прекратить эти действия и уважать свои обязательства в рамках международного права.

15 мая на границе Израиля с сектором Газа вспыхнули ожесточенные столкновения между палестинским населением и израильскими военными, поводом для чего стал состоявшийся в тот же день официальный перенос посольства США в Израиле в Иерусалим. По последним данным, в ходе столкновений погибли более 60 палестинцев, свыше 2,8 тыс. получили ранения. Протесты на границе Газы и Израиля продолжаются с конца марта, по данным международных гуманитарных организаций, за это время пострадали свыше 10 тыс. человек.





