Великобритания ожидает значительного роста турпотока из США из-за свадьбы принца Гарри

Великобритания стала приоритетным направлением для туристов из США в связи со свадьбой принца Гарри и американской актрисы и модели Меган Маркл. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, на нынешней неделе число забронированных билетов на перелет в Соединенное Королевство выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает компания Travelport, работающая с международными системами бронирования.

"Мы знаем, что такие важные события, как королевская свадьба, поощряют людей к путешествиям, и просто здорово, что мы принимаем на этой неделе так много представителей США", - приводит слова сотрудника компании агентство Reuters.

Только в Виндзоре ожидается прибытие не менее 50 тыс. американцев, а всего в Соединенном Королевстве в эти дни побывают около 350 тыс. зарубежных гостей. Во всяком случае их будет не меньше, чем во время бракосочетания старшего брата Гарри - принца Уильяма, который в апреле 2011 года женился на Кейт Миддлтон, ныне герцогине Кембриджской Кэтрин.

Наплыв туристов принесет экономике значительные дополнительные средства. В целом же бракосочетание принца Гарри, согласно предварительной оценке консалтинговой компании Brand Finance, должно будет принести экономике Соединенного Королевства не менее £500 млн ($680 млн).

Примерно £200 млн ($270 млн), как подсчитали в Brand Finance, поступят от туризма, пользования транспортными услугами и от бронирования отелей. £150 млн ($203 млн) составят расходы по организации приуроченных к венчанию Гарри и Меган частных праздничных вечеринок и £50 млн ($68 млн) - на приобретение выпущенной к свадьбе памятной сувенирной продукции.

Свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка - загородной резиденции королевы Елизаветы II.





