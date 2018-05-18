Fox: в США военный вертолет случайно сбросил контейнер с боеприпасами на крышу школы

Американский военный вертолет по ошибке сбросил контейнер с боеприпасами на крышу начальной школы в городе Эль-Пасо (штат Техас). В результате этого инцидента, как сообщил в пятницу телеканал Fox News, никто не пострадал, кровле школы был причинен незначительный ущерб.

Инцидент произошел во второй половине дня в четверг. Вертолет вылетел с военной базы Форт Блисс. Телеканал не уточняет, что привело к инциденту: технический сбой или ошибка пилота. Командование военной базы уже принесло свои извинения за случившееся и пообещало пересмотреть маршруты доставки военных грузов, чтобы они по возможности не пролегали над гражданскими объектами, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Все сброшенные с вертолета боеприпасы - их количество и тип не уточняются - были собраны сотрудниками местной полиции, а затем переданы их военным коллегам.